Fotoğraf 1 Eylül 2020 - 09:47 Download photos İran'daki taziye merasiminden fotoğraflar İran'ın kuzeyinde bulunan Gorgan kentinde, Kerbela şehitleri için taziye töreni düzenlendi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar taziye merasimi taziye töreni Muharrem İlgili haberler Meşhed'deki "Şam-ı Gariban" merasiminden görüntüler Tahran'daki matem merasiminden kareler Tebriz'deki Şam-ı Gariban merasiminden fotoğraflar İran'da koronaya karşı seferberlik devam ediyor Gilan'da İmam Hüseyin (a.s) için Şam-ı Gariban merasimi Kum'daki "Şam-ı Gariban" merasiminden fotoğraflar
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