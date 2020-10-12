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12 Eki 2020 10:55

Hazar Denizi'nde balık sezonu başladı

Hazar Denizi'nde balık sezonu başladı

İran'ın kuzey bölgesinde ve Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan eyaletlerinde balık sezonu başladı.

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News Code 1889729

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