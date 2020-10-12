https://tr.mehrnews.com/news/1889729/ 12 Eki 2020 10:55 News Code 1889729 Video Video 12 Eki 2020 10:55 Hazar Denizi'nde balık sezonu başladı İran'ın kuzey bölgesinde ve Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan eyaletlerinde balık sezonu başladı. indir 30 MB News Code 1889729 Ekler Video video görüntüleri Film balıkçılık Hazar Denizi İlgili haberler Kerbela'daki Erbain merasiminden görüntüler Tahran'da kar yüzünü gösterdi Irak'taki “Erbain Yürüyüşü”nden görüntüler Azerbaycan- Ermenistan cephe hattındaki çatışmalardan görüntüler
yorumunuz