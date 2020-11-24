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24 Kas 2020 15:51

İlham Aliyev'den Ağdam kentine ilk ziyaret

İlham Aliyev'den Ağdam kentine ilk ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam kentini ziyaret etti.

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News Code 1890670

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