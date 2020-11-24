https://tr.mehrnews.com/news/1890670/ 24 Kas 2020 15:51 News Code 1890670 Video Video 24 Kas 2020 15:51 İlham Aliyev'den Ağdam kentine ilk ziyaret Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam kentini ziyaret etti. indir 1 MB News Code 1890670 Ekler Ağdam Azerbaycan Cumhuriyeti İlham Aliyev Ermenistan İlgili haberler Aliyev: İran Ermenistan’a silah sevkiyatı için izin vermedi Ağdam Cuma Cami'inden görüntüler Azerbaycan ordusu Ağdam'da Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi
yorumunuz