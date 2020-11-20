Aliyev: İran Ermenistan’a silah sevkiyatı için izin vermedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün ulusa sesleniş konuşması yaparak Ağdam bölgesinin işgalden kurtuluşu dolayısıyla tüm Azerbaycanlıları ve Ağdam halkını kutladı.

Konuşmasının bir bölümünde İran’ın Azerbaycan için dost ve kardeş ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, Şunları kaydetti:

"Tek bir yanlış adım atmadık, mesela komşumuz için sorun yaratacak tek bir adım atmadık. Dolayısıyla komşu ülkelerle ilişkilerimiz normal ve iyidir. Birçoğu için örnek olabileceğini söyleyebilirim. Ermenistan'ın komşularıyla ilişkileri nasıl? Azerbaycan ile böyle bir işgal, Türkiye'ye karşı toprak iddiası. Şimdi de Rusya’dan memnun olmadıklarını ifade ediyorlar.

"Ben onların İran üzerinden neden silah getiremediklerini biliyorum. Çünkü İran bizim dost ve kardeş ülkemiz. Çünkü bizim talebimiz üzerine hava sahasını kapattı. Çünkü onların Azerbaycanlıları gelip öldürmelerini istemiyordu. Gürcistan’a da aynı iddiayı yapıyor. Çünkü Gürcistan savaş sırasında hava sahasını kapattı ve kara yoluyla silah taşınmasına izin vermedi. Ayrıca vahşi düşmanın sivillerimizi öldürmesini istemedi. Rusya'nın kendilerine yardım etmediğini iddia ediyorlar. Rusya Cumhurbaşkanı röportajında ​​oldukça net ve doğru bilgiler verdi, tutumunu dile getirdi. Azerbaycan, uluslararası hukuk tarafından tanınan topraklarında savaş yürütüyordu. Bu nedenle, herhangi bir müttefiklik ilişkilerinin olaya karıştırılmasına izin verme meselesi yoktur”.