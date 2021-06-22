https://tr.mehrnews.com/news/1895274/ 22 Haz 2021 13:06 News Code 1895274 Video Video 22 Haz 2021 13:06 Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü için nakkare çalma merasımı İran'ın Kutsal kenti Meşhed'de bulunan Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde nakkare çalma merasimi düzenlendi. indir 6 MB News Code 1895274 کپی شد Ekler Video video görüntüleri İmam Rıza(a.s) Meşhet İlgili haberler Kirmanşah kentinde seçim kutlamaları Christian Eriksen'in bayılma anından görüntüler Gazze'deki gizli tünellerden görüntüler Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'ndan yeni görüntüler
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