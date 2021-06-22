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22 Haz 2021 13:06

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü için nakkare çalma merasımı

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü için nakkare çalma merasımı

İran'ın Kutsal kenti Meşhed'de bulunan Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde nakkare çalma merasimi düzenlendi.

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News Code 1895274
https://tr.mehrnews.com/news/1895274/

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