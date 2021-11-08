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8 Kas 2021 18:11

"Zülfikar-1400" tatbikatının ikinci gününden görüntüler

"Zülfikar-1400" tatbikatının ikinci gününden görüntüler

İran Ordusu'nun başlattığı "Zülfikar-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın ikinci gününden görüntüler.

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News Code 1898395
https://tr.mehrnews.com/news/1898395/

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