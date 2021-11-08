https://tr.mehrnews.com/news/1898395/ 8 Kas 2021 18:11 News Code 1898395 Video Video 8 Kas 2021 18:11 "Zülfikar-1400" tatbikatının ikinci gününden görüntüler İran Ordusu'nun başlattığı "Zülfikar-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın ikinci gününden görüntüler. indir 9 MB News Code 1898395 کپی شد İlgili haberler İran yapımı intihar İHA'sı "ARAŞ" başarıyla test edildi İran'daki dev askeri tatbikattan fotoğraflar "Zülfikar-1400" tatbikatından görüntüler İran Ordusu yarın geniş kapsamlı tatbikat yapacak Ekler Video İran Tatbikat Askeri Tatbikat1 İran Ordusu
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