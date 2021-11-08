İran yapımı intihar İHA'sı "ARAŞ" başarıyla test edildi

İran kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yer aldığı Zülfikar-1400 adlı tatbikat devam ediyor.

Ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyısında yapılan askeri tatbikat kapsamında yerli yapım "ARAŞ" tipi intihar İHA'sı başarıyla test edildi.

İran Kara Kuvvetleri'ne ait intihar İHA'sı "ARAŞ" hızlı ve titiz bir manevra ile, uzak bir mesafeyi katetikten sonra, belirlenen hedefi başarıyla imha etti.

İran Ordusu'na ait zırhlı ve mekanize birlikler, hava kuvvetlerine ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri ve deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri ile denizaltıların yer aldığı Zülfikar-1400 tatbikatı ülkenin güneydoğusunda bir milyon kilometrekareden fazla bir alanda yapılmaktadır.