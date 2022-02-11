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11 Şub 2022 10:58

Kirmanşah'ta İslam Devrimi Zaferi için konvoylu kutlama

Kirmanşah'ta İslam Devrimi Zaferi için konvoylu kutlama

İran'ın Kirmanşah eyaletinde İslam Devrimi'nin 43. zafer yıldönümü dolayısıyla konvoylu kutlama yapıldı.

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News Code 1900400
https://tr.mehrnews.com/news/1900400/

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