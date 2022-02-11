https://tr.mehrnews.com/news/1900400/ 11 Şub 2022 10:58 News Code 1900400 Video Video 11 Şub 2022 10:58 Kirmanşah'ta İslam Devrimi Zaferi için konvoylu kutlama İran'ın Kirmanşah eyaletinde İslam Devrimi'nin 43. zafer yıldönümü dolayısıyla konvoylu kutlama yapıldı. indir 6 MB News Code 1900400 کپی شد İlgili haberler İran, İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü kutluyor Katar Emiri, İran İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümünü kutladı Ekler Video video görüntüleri Kirmanşah Eyaleti Kirmanşah (0)
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