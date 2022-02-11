İran, İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümünü kutluyor

İran'ın dört köşesinde zafer yıl dönümünü kutlamak için sağlık kurallarına uygun şekilde birçok program ve etkinlik yapılıyor.

İran İslami Tebligat Kurumu, zafer yıldönümü kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliklerin koronavirüs nedeniyle 'Kırmızı' kategorideki kentlerde araç konvoyuyla kutlanacağını duyurdu.

Zaferi kutlamak için Tahran'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi, ana cadde ve meydanlar süslendi. Tahran, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit Kasım Süleymani ve İmam Humeyni (ra) posterleri ile İran bayraklarıyla donatıldı.

200 yabancı medya temsilcisi İslam Devrimi törenlerini canlı olarak yayınlıyor.

Tahran başta olmak üzere ülkenin büyük kentlerinde İslam Devrimi'nin 43. zafer yıl dönümü dolayısıyla konvoylu kutlama yapıldı.

Tahran'da düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Binlerce motorcu Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlarla kutladı.

Ayrıntıları gelecek...