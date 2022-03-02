https://tr.mehrnews.com/news/1900800/ 2 Mar 2022 10:37 News Code 1900800 Video Video 2 Mar 2022 10:37 Ukrayna'daki çatışmalardan görüntüler Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşandı. indir 364 KB News Code 1900800 کپی شد İlgili haberler Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakere masasından görüntüler Afrika ülkeleri, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi Ukrayna heyeti, Rusya ile müzakerelerin gerçekleştirileceği yere ulaştı Kiyev'deki son durumdan görüntüler Aliyev ve Macron, Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü Ekler Video video görüntüleri Ukrayna Ukrayna krizi
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