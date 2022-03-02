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2 Mar 2022 10:37

Ukrayna'daki çatışmalardan görüntüler

Ukrayna'daki çatışmalardan görüntüler

Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşandı.

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News Code 1900800
https://tr.mehrnews.com/news/1900800/

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