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28 Şub 2022 15:29

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakere masasından görüntüler

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakere masasından görüntüler

Rusya-Ukrayna arasındaki krizde gözler müzakereye çevrildi. İki heyet arasındaki görüşmeler az önce başladı.

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News Code 1900772
https://tr.mehrnews.com/news/1900772/

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