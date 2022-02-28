https://tr.mehrnews.com/news/1900772/ 28 Şub 2022 15:29 News Code 1900772 Video Video 28 Şub 2022 15:29 Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakere masasından görüntüler Rusya-Ukrayna arasındaki krizde gözler müzakereye çevrildi. İki heyet arasındaki görüşmeler az önce başladı. indir 495 KB News Code 1900772 کپی شد İlgili haberler Ukrayna heyeti, Rusya ile müzakerelerin gerçekleştirileceği yere ulaştı Rusya-Ukrayna savaşında ırkçı söylemler! Ekler Video video görüntüleri Ukrayna Ukrayna krizi
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