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18 Mar 2022 11:41

İran'da Hz. Mehdi’nin (a.c) veladet günü kutlamaları

İran'da Hz. Mehdi’nin (a.c) veladet günü kutlamaları

Şaban aynın tam ortasında olan Hz. İmam Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü Fars eyaletinin Lamerd kentinde kutlandı.

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News Code 1901111
https://tr.mehrnews.com/news/1901111/

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