https://tr.mehrnews.com/news/1901111/ 18 Mar 2022 11:41 News Code 1901111 Video Video 18 Mar 2022 11:41 İran'da Hz. Mehdi’nin (a.c) veladet günü kutlamaları Şaban aynın tam ortasında olan Hz. İmam Mehdi’nin (a.c) kutlu doğum günü Fars eyaletinin Lamerd kentinde kutlandı. indir 9 MB News Code 1901111 کپی شد İlgili haberler Bugün Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) kutlu doğum günü yıldönümü Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nden fotoğraflar Hz. İmam Ali'nin (a.s) türbesinden fotoğraflar Ekler İran Video imam mehdi Hz. Mehdi (a.c)
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