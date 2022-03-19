İnsan haklarına yönelik politik ve seçici bir yaklaşım onu baltalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'daki insan haklarının durumuna ilişkin Özel Raportör Cavid Rahman’ın son raporu ve iddialarına tepki olarak, “İran , Cavid Rahman’ın taraf tutan ve yanlış bilgi ve sonuçlarla dolu raporunu reddederek, İnsan haklarına yönelik siyasi ve seçici bir yaklaşımın yalnızca onu geliştirmeye yardımcı olmayacağını aynı zamanda insan haklarını baltalayacağını vurguluyor” dedi.

Hatipzade, “İran, taraf tutan zorlayıcı eylemleri kınayarak, Özel Raportörün bu eylemlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini ele almamasını, İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumuna sunduğu raporun eksikliğinin bir işareti olarak görmektedir” ifadesini kullandı.

Hatipzade, terörist ve Batılı gruplar da dahil olmak üzere taraf tutan kaynaklardan alınan yanlış bilgilere dayanan raportörün asılsız iddialarını reddederek, “İran, Özel Raportörün misyonunu kabul etmemesine ve İnsan Hakları Konseyi'nin kararını siyasi olarak değerlendirmesine rağmen, onun raporuna ilişkin görüşlerini her zaman dile getirmiştir. Ancak ne yazık ki bu dürüst yaklaşım raportörün İran'ın görüşlerini hiçe saymasıyla karşılaşmıştır” ifadelerinde bulundu.

Batı'nın Ukrayna için döktüğü gözyaşları, "timsah" gözyaşıdır

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, Suudi Arabistan'da uygulanan toplu idama değinerek, “İngiltere Başbakanı, Suudi Arabistan’ın bu cinayetini desteklemek için son günlerde Riyad’a gitti. Bu çifte standart konusunda gerçekten ne yapmalıyız? İnsan hakları konusunda gerçekten endişeliyseniz, neden bu korkunç cinayetten hemen sonra bu ülkeye gidip desteğinizi açıklayarak onun endişelerini gideriyorsunuz?” dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Bu çifte insan hakları standartları, Batı gücünün sonunu ve sulta düzeninin çöküşünü işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna krizine dikkat çeken Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Ukrayna halkının acılarından üzüntü duyuyoruz ve savaşı kınıyoruz. Ancak Batı dünyasının Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşlarıdır, bu koşulları kendileri yaratmıştır” ifadelerinde bulundu.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 175 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 478'e, vaka sayısı ise 7 milyon 137 bin 894'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 167'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 812 bin 5'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.