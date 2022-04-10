https://tr.mehrnews.com/news/1901430/ 10 Nis 2022 12:05 News Code 1901430 Video Video 10 Nis 2022 12:05 Pakistan Şahin-3 füzesini test etti Pakistan ordusu, Şahin-3 (Shaheen-III) uzun menzilli karadan karaya balistik füze testini başarıyla tamamladı. indir 9 MB News Code 1901430 کپی شد İlgili haberler Kuzey Kore kısa menzilli füze denedi Rusya yeni savunma sistemi füzelerini denedi İran'ın uydu taşıyıcısı "Simurg"un fırlatma anı İran yapımı deniz seyir füzeleri başarıyla fırlatıldı Ekler Video Pakistan füze (1) füze denemesi
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