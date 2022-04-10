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10 Nis 2022 12:05

Pakistan Şahin-3 füzesini test etti

Pakistan Şahin-3 füzesini test etti

Pakistan ordusu, Şahin-3 (Shaheen-III) uzun menzilli karadan karaya balistik füze testini başarıyla tamamladı.

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News Code 1901430
https://tr.mehrnews.com/news/1901430/

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