İran yapımı deniz seyir füzeleri başarıyla fırlatıldı

İran Donanması, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi alanında yürütülen "Deniz İktidarı 99” adlı tatbikatın son aşamasında yerli seyir füzeleri test edildi.

Bu tatbikatta aynı anda sahilden ve gemilerin güvertesinden deniz seyir füzeleleri başarıyla atıldığı belirtildi.

Deniz tatbikatında ayrıca yerli üretim "Fatih" denizaltısınının torpido atışı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tatbikat Sözcüsü Amiral Hamza Ali Kavyani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Düşmanlar şunu bilmelidir ki, İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz sınırları çiğnendiği durumunda, kıyıdan ve denizden güdümlü füzelerle hedef alınacaklardır." dedi.

İran Ordusu Deniz kuvvetlerinin, “Deniz İktidarı-99” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı dün "Ya Zehra (s.a)" koduyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başlamıştı.