  1. Siyaset
12 Nis 2022 14:58

İran heyetinden Erbil'e ziyaret

İran heyetinden Erbil'e ziyaret

İran’ın eski Bağdat Büyükelçisi Hasan Danayifer başkanlığında bir heyetin Erbil’de temaslarda bulunduğu belirtildi.

İran’ın Erbil Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, 10 Nisan günü İran’ın eski Bağdat Büyükelçisi Hasan Danayifer başkanlığında bir heyetin Erbil’de temaslarda bulunduğu açıklandı.

Açıklamada, İranlı heyetin Kürdistan Demokrat Partisi llideri Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Irak, IKBY ve bölgedeki durum hakkında görüş tealisinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Taraflar İran İslam Cumhuriyeti ile IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı” ifadelerine yer verildi.

News Code 1901481
https://tr.mehrnews.com/news/1901481/

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