İran Meclis Başkanvekili Ali Nikzad, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, savaş koşullarında Devrim Lideri'nin ülkenin yönetimi ve savaşın sevk ve idaresindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikzad, ülkenin mevcut durumda savaş içerisinde olduğunu belirterek, savaşın yönetimi ve ülkenin farklı alanlardaki işlerinin Devrim Lideri tarafından mümkün olan en üst düzeyde yürütüldüğünü söyledi.

Mevcut süreçte Devrim Lideri'nin, liderlik ve başkomutanlık sıfatıyla ülkenin düşmanlarla karşı karşıya olduğu süreçte yönlendirilmesi sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Meclis Başkanvekili, Devrim Lideri'nin yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıların da bu çerçevede yapıldığını ve ülke işlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Nikzad, ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından alınacak nihai kararların, Devrim Lideri tarafından belirlenen tedbirler, stratejiler ve politikalar doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.

Devrim Lideri'nin silahlı kuvvetlerle ilişkileri, savaşla ilgili meselelerin yönetimi, savunma doktrini ve askerî konuların yanı sıra siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda ülkenin yönetimine rehberlik etmesinin de sorumluluklarının önemli boyutları arasında yer aldığını ifade etti.