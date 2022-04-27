https://tr.mehrnews.com/news/1901825/ 27 Nis 2022 14:49 News Code 1901825 Video Video 27 Nis 2022 14:49 İsfahan'daki devrik lalelerden muhteşem görüntüler İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan Semirom kentindeki devrik laleler bu kentte özel bir güzellik sağlamıştır. indir 20 MB News Code 1901825 کپی شد İlgili haberler İstanbul'da 8 milyon lale ile görsel şölen Erak'taki lale çiçeklerinden göz alıcı fotoğraflar Tahran'daki İran Bahçesi'nden muhteşem fotoğraflar Ekler Video İran İsfahan Lale1 İlk bahar
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