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27 Nis 2022 14:49

İsfahan'daki devrik lalelerden muhteşem görüntüler

İsfahan'daki devrik lalelerden muhteşem görüntüler

İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan Semirom kentindeki devrik laleler bu kentte özel bir güzellik sağlamıştır.

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News Code 1901825
https://tr.mehrnews.com/news/1901825/

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