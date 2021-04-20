  1. Türkiye
20 Nis 2021 19:23

İstanbul'da 8 milyon lale ile görsel şölen

İstanbul'da 8 milyon lale ile görsel şölen

İstanbul'da koranavirüs salgını gölgesinde dikilen 56 türdeki 7 milyon 932 bin 236 lale soğanının açmasıyla parklarda görsel şölen oluştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Laleler bu yıl sadece Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane parkına dikildi. Lalelerin oluşturduğu görsel şölen nedeniyle Emirgan parkına gelen çok sayıda ziyaretçi, gün boyu fotoğraf çekerek güzellikleri ölümsüzleştirmeye çalıştı. 

Emirgan parkında kırmızı beyaz lalelerle oluşturulan Türk bayrağı da İstanbulluların ve turistlerin ilgisini çekti.

Emirgan Parkı'na Laleleri görmek için geldiğini söyleyen Ferdane Doğru, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi geldi bize, bu salgından dolayı epeydir evde kapalıydık. Biraz dedik dolaşalım, televizyondan lalelerin çıktığının haberini aldık. Dolaşmaya geldik çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi yani. Fotoğraflar çekiyorum, arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşacağım."

Geleneksel olarak düzenlenen Lale Festivali ise bu yıl koranavirüs salgını nedeniyle yapılmayacak.

News Code 1893847
https://tr.mehrnews.com/news/1893847/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler