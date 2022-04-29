https://tr.mehrnews.com/news/1901862/ 29 Nis 2022 12:30 News Code 1901862 Video Video 29 Nis 2022 12:30 Kirman'daki "Kudüs Günü" yürüyüşünden görüntüler İran'in Kirman eyaletinde (29 Nisan) "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle çeşitli etkinlik ve yürüyüşler düzenlendi. indir 20 MB News Code 1901862 کپی شد İlgili haberler Tahran'daki "Kudüs Günü" yürüyüşünden kareler Tük siyasetçi Siyonist Rejim'in Ortadoğu'daki planlarını anlattı Hemedan'daki "Kudüs Günü" yürüyüşlerinden fotoğraflar Ekler Video video görüntüleri Dünya Kudüs Günü Kirman Eyaleti
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