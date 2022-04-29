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29 Nis 2022 12:30

Kirman'daki "Kudüs Günü" yürüyüşünden görüntüler

Kirman'daki "Kudüs Günü" yürüyüşünden görüntüler

İran'in Kirman eyaletinde (29 Nisan) "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle çeşitli etkinlik ve yürüyüşler düzenlendi.

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News Code 1901862
https://tr.mehrnews.com/news/1901862/

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