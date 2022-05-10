  1. Video
10 May 2022 16:50

Ermenistan'da gerginlik devam ediyor

Ermenistan'da gerginlik devam ediyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da polis, muhalefet mitingine katılanları gözaltına almaya başladı.

indir 25 MB

News Code 1902060
https://tr.mehrnews.com/news/1902060/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =