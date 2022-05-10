https://tr.mehrnews.com/news/1902060/ 10 May 2022 16:50 News Code 1902060 Video Video 10 May 2022 16:50 Ermenistan'da gerginlik devam ediyor Ermenistan'ın başkenti Erivan'da polis, muhalefet mitingine katılanları gözaltına almaya başladı. indir 25 MB News Code 1902060 کپی شد İlgili haberler Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan’da Paşinyan eylemleri devam ediyor: 48 gözaltı Ermenistan’da protestolar sürüyor Ekler Avrupa (1) Ermenistan Nikol Paşinyan Protesto 2
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