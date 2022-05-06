Ermenistan’da Paşinyan eylemleri devam ediyor: 48 gözaltı

Agos’un haberine göre muhalefet hareketinin koordinatörü Taşnak Partisi’nden İşhan Saghatelyan yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin bugün gerçekleşeceğini duyurmuştu. Muhalefet yürüyüşü, Erivan’da Zafer Köprüsü’ne ulaştı. Polis göstericilere müdahale etti.

Milletvekilleri de katıldı

Muhalefet milletvekilleri arasında yer alan Kristine Vardanyan, Aregnaz Manukyan ve Aram Vardevanyan da Paşinyan’a karşı düzenlenen eyleme katıldı. Polis, Vardevanyan’ı da zorla alanın dışına çıkardı. Emniyet güçleri Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler arasından 48 kişiyi gözaltına alındı.