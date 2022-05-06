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6 May 2022 17:58

Ermenistan’da Paşinyan eylemleri devam ediyor: 48 gözaltı

Ermenistan’da Paşinyan eylemleri devam ediyor: 48 gözaltı

Kendilerini “Direniş Hareketi” olarak tanımlayan Ermenistanlı muhalifler, Paşinyan hükümetine karşı eylem yaptı.

Agos’un haberine göre muhalefet hareketinin koordinatörü Taşnak Partisi’nden İşhan Saghatelyan yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin bugün gerçekleşeceğini duyurmuştu. Muhalefet yürüyüşü, Erivan’da  Zafer Köprüsü’ne ulaştı. Polis göstericilere müdahale etti.

Milletvekilleri de katıldı

Muhalefet milletvekilleri arasında yer alan Kristine Vardanyan, Aregnaz Manukyan ve Aram Vardevanyan da Paşinyan’a karşı düzenlenen eyleme katıldı. Polis, Vardevanyan’ı da zorla alanın dışına çıkardı. Emniyet güçleri Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler arasından 48 kişiyi gözaltına alındı.

News Code 1901970
https://tr.mehrnews.com/news/1901970/

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