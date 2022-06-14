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14 Haz 2022 14:51

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşını böyle karşıladı

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşını böyle karşıladı

Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari resmi ziyarette bulunmak üzere bu sabah Tahran'a geldi.

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News Code 1902849
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1902849/

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