https://tr.mehrnews.com/news/1902849/ 14 Haz 2022 14:51 News Code 1902849 Video Video 14 Haz 2022 14:51 Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşını böyle karşıladı Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari resmi ziyarette bulunmak üzere bu sabah Tahran'a geldi. indir 2 MB News Code 1902849 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler Emir Abdullahiyan Türkmen mevkidaşı ile görüştü Emri Abdullahiyan-Zardari görüşmesinden fotoğraflar İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü Ekler Video video görüntüleri Pakistan Hüseyn Emirabdullahiyan
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