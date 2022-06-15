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15 Haz 2022 08:58

Reisi, Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Reisi, Pakistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede Pakistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak nitelendirerek, "Bazıları iki Müslüman, komşu, dost ve kardeş ülke olan İran ve Pakistan arasındaki iyi ilişkileri beğenmiyor, ancak ilişkilerin güçlendirilmesi bölge milletleri için daha fazla ekonomik refah ve güvenlik sağlayacaktır" dedi.

İran'da İslamabad ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmadığını vurgulayan Reisi, "Pakistan ile kapsamlı işbirliğini geliştirmeye hazırız. İran, Pakistan'ın petrol, gaz ve elektrik de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kapasiteye sahiptir" ifadesini kullandı.

Enerji alanları, transit işbirliği ve bölgesel meselelerde ve krizlerde işbirliği ve koordinasyonu iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli boyutları olarak nitelendiren Reisi,  "Bu konulardaki görüşmeler, işbirliği kararları ve belgeleri haline gelmeli"diye kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı  Bilawal Bhutto Zardari de bu görüşmede Pakistan'a elektrik ihraç ettiği için İran'a teşekkür ederek, "Güvenlik, ticaret ve enerji alanlarında geçmişte yapılan görüşmeleri tamamlayıp sonuçlandırmaya tamamen hazırız" dedi.

News Code 1902865
https://tr.mehrnews.com/news/1902865/

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