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7 Tem 2022 12:08

"Selam Fermande" marşı Mekke'de seslendirildi

"Selam Fermande" marşı Mekke'de seslendirildi

İran'da Büyük ilgi gören popüler "Selam Komutan" (Selam Fermande) marşının Arapçası Mekke'de seslendirldi.

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News Code 1903354
https://tr.mehrnews.com/news/1903354/

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