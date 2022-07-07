https://tr.mehrnews.com/news/1903354/ 7 Tem 2022 12:08 News Code 1903354 Video Video 7 Tem 2022 12:08 "Selam Fermande" marşı Mekke'de seslendirildi İran'da Büyük ilgi gören popüler "Selam Komutan" (Selam Fermande) marşının Arapçası Mekke'de seslendirldi. indir 15 MB News Code 1903354 کپی شد İlgili haberler ABD tarafından düşürülen Airbus 655 uçağı kurbanları anıldı Iraklı çocuklar "Selam Fermande" marşını seslendirdi "Selam Fermande" Türkçe ezgisinin klibi yayınlandı Ekler Video video görüntüleri Mekke Kabe
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