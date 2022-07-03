"Selam Fermande" Türkçe ezgisinin klibi yayınlandı

İlk olarak İran’da Farsça seslendirilen "Selam Fermande" parçası yayılmaya devam ediyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki Hz. Mehdi aşıklarının gönüllerine taht kuran "Selam Fermande" parçasının Türkçe klibi de "Selam Ey Mevla" ismiyle yayınlandı. Alican Görel tarafından seslendirilen parçaya Türkiyeli çocuklar da eşlik etti.

On4 tarafından hazırlanan klipte vahdeti temsilen birçok ülkenin bayrağı da çocukların elinde yer aldı.

İlk olarak İran’da Ebuzer Ruhi tarafından seslendirilen parça dünyada birçok dile çevrildi. Hz. Mehdi’ye selam gönderilen parçada çocuklar kendi dillerince Hz. Mehdi’ye sesleniyor.