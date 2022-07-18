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18 Tem 2022 15:37

Tahran'daki Valiasr Caddesi, Gadir-i Hum merasimine hazırlanıyor

Tahran'daki Valiasr Caddesi, Gadir-i Hum merasimine hazırlanıyor

Tahran'daki Valiasr Caddesi, bugün yapılacak olan Gadir-i Hum Bayramı merasimine hazırlanıyor.

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News Code 1903561
https://tr.mehrnews.com/news/1903561/

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