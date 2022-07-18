https://tr.mehrnews.com/news/1903561/ 18 Tem 2022 15:37 News Code 1903561 Video Video 18 Tem 2022 15:37 Tahran'daki Valiasr Caddesi, Gadir-i Hum merasimine hazırlanıyor Tahran'daki Valiasr Caddesi, bugün yapılacak olan Gadir-i Hum Bayramı merasimine hazırlanıyor. indir 14 MB News Code 1903561 کپی شد İlgili haberler İran'daki Gadir-i Hum merasiminden görüntüler Tahran'da 10 km'lik Gadir-i Hum yürüyüşü Hz. Ali'nin (a.s) Türbesi’nde bayrak değiştirme merasimi Ekler Video Tahran Gadir-i Hum Gadir Bayramı
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