Tahran'da 10 km'lik Gadir-i Hum yürüyüşü

Park Vey-Valiasr Caddesi'nde 10 km üzerinde kuralan ikram çadırlarında halka tatlı, şerbet ve yemekler dağıtılarak Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Saat 18:00'da başlayan ve 22:00'a kadar devam edecek olan kutlamada çocuklar için de özel programlar düzenleniyor.

2 milyona yakın kişinin Gadir-i Hum Bayramı kutlamalarına katılması bekleniyor.

İslami rivayetlere göre Gadir-i Hum Bayramı "en büyük bayram" olarak tabir edilir, çünkü Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bugün İslam dini kemale erdirilmiştir.

İran'ın mümin ve Ehlibeyt (a.s) aşığı halkı Gadir-i Hum Bayramı'nda dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek, çeşitli etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutluyor.