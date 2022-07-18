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18 Tem 2022 18:36

Tahran'da 10 km'lik Gadir-i Hum yürüyüşü

Tahran'da 10 km'lik Gadir-i Hum yürüyüşü

Tahran'ın en uzun caddesi olarak bilinen Valiasr Caddesi'nde Gadir-i Hum Bayramı münasebeti ile kutlama töreni düzenlendiyor.

Park Vey-Valiasr Caddesi'nde 10 km üzerinde kuralan ikram çadırlarında halka tatlı, şerbet ve yemekler dağıtılarak Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Tahran'da 10 km'lik Gadir-i Hum yürüyüşü

Saat 18:00'da başlayan ve 22:00'a kadar devam edecek olan kutlamada çocuklar için de özel programlar düzenleniyor.

2 milyona yakın kişinin Gadir-i Hum Bayramı kutlamalarına katılması bekleniyor.

İslami rivayetlere göre Gadir-i Hum Bayramı "en büyük bayram" olarak tabir edilir, çünkü Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bugün İslam dini kemale erdirilmiştir. 

İran'ın mümin ve Ehlibeyt (a.s) aşığı halkı Gadir-i Hum Bayramı'nda dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek, çeşitli etkinliklerle bu bayramı coşku ile kutluyor.

News Code 1903562
https://tr.mehrnews.com/news/1903562/

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