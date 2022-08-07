https://tr.mehrnews.com/news/1903990/ 7 Ağu 2022 12:06 News Code 1903990 Video Video 7 Ağu 2022 12:06 Bucnurd'da 'Tasua' günü merasimi İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde Ehl-i Beyt aşıkları "Tasua" merasimi düzenlendi indir 53 MB News Code 1903990 کپی شد İlgili haberler Devrim Lideri'nin huzurunda 'Tasua' geseci merasimi Bugün İran’da ve dünyada Tasua merasimi yapılıyor İstanbul'da Ali Asgar Günü etkinliği düzenlendi Yezd'de Muharrem ayı için ikram çadırları kuruldu Ekler İran Kuzey Horasan Bucnurd Muharrem Muharrem ayı Tasua Tasua Merasimi
yorumunuz