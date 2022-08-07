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7 Ağu 2022 12:06

Bucnurd'da 'Tasua' günü merasimi

Bucnurd'da 'Tasua' günü merasimi

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde Ehl-i Beyt aşıkları "Tasua" merasimi düzenlendi

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News Code 1903990
https://tr.mehrnews.com/news/1903990/

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