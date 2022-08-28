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28 Ağu 2022 13:15

İran'dan Libya'da taraflara "itidal" çağrısı

İran'dan Libya'da taraflara "itidal" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Libya'nın başkenti Trablus’ta yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Libya'nın başkenti Trablus’ta başlayan çatışmalarla ilgili derin endişesini dile getirerek, sahadaki taraflara çatışmaları derhal durdurma çağrısı yaptı.

Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulunan Kenani, Libyalı tarafların ülke halkının çıkarlarına öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Kenani, "Tahran, Libya'da istikrar ile huzurun sağlanması, ülkenin ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün korunması açısından siyasi diyalog sürecini desteklemektedir." dedi.

Trablus’ta ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybederken 87 kişi de yaralanmıştı.

News Code 1904437
https://tr.mehrnews.com/news/1904437/

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