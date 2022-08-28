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28 Ağu 2022 09:06

BM'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı

BM'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalara son verilmesi ve diyalog yoluna başvurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Trablus'ta sivil ölümlere ve sivil yapıların yok edilmesine yol açan son çatışmaları endişe ile takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Guterres'in çatışmalarda ateş kesilmesi çağrısı yaptığını aktaran Dujarric, "Guterres, Libyalı taraflara mevcut siyasi sorunlara çözüm bulunması için gerçek bir diyalog kurulması ve farklılıklarının çözümü için zor kullanmamaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca Guterres, tarafları sivilleri korumaya ve tansiyonu artıracak ya da farklılıkları derinleştirecek herhangi bir adım almaktan kaçınmaya davet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, BM'nin Libyalı taraflara siyasi çözüm için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

News Code 1904426
https://tr.mehrnews.com/news/1904426/

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