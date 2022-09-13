https://tr.mehrnews.com/news/1904749/ 13 Eyl 2022 12:45 News Code 1904749 Video Video 13 Eyl 2022 12:45 Irak'ta Türk vatandaşlara ait Erbain çadırından görüntüler Irak’ta Türk vatandaşlar tarafından kurulan çadırda Erbain ziyaretçilerine soğuk su ve meyve suyu ikram edildi. indir 11 MB News Code 1904749 کپی شد İlgili haberler Necef'ten Kerbela'ya yürüyen Erbain ziyaretçileri Türkiye'den yola çıkan Erbain kafilesi Irak'ta Kerbela ziyaretçileri ülkeye geri dönüyor Erbain yürüyüşünde 202. direk: Türk Çadırı Irak'ta Erbain ziyaretçilerine saldırı planı engellendi Ekler ırak Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Erbain Kerbela
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