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13 Eyl 2022 12:45

Irak'ta Türk vatandaşlara ait Erbain çadırından görüntüler

Irak'ta Türk vatandaşlara ait Erbain çadırından görüntüler

Irak’ta Türk vatandaşlar tarafından kurulan çadırda Erbain ziyaretçilerine soğuk su ve meyve suyu ikram edildi.

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News Code 1904749
https://tr.mehrnews.com/news/1904749/

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