Erbain yürüyüşünde 202. direk: Türk Çadırı

Milyonlarca ziyaretçinin katıldığı Erbain merasiminde 202. direkte Türk çadırı da hizmet veriyor. Gözleme ve Türk kahvesinin ikram edildiği çadıra ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Çadırda hizmet veren Türkler ise bulundukları manevi atmosferden etkilendikleri için her yıl ziyaretçilere hizmet etmek için Irak’a geldiklerini söylüyor.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.