https://tr.mehrnews.com/news/1906613/ 24 Ara 2022 10:44 News Code 1906613 Video Video 24 Ara 2022 10:44 Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu FIFA Dünya Kupası'nın en güzel golü, Brezilyalı Richarlison'un Srıbistan'a attığı gol seçildi. indir 19 MB News Code 1906613 کپی شد İlgili haberler Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de meydanlar karıştı! 2022 Dünya Kupası'nın ödül töreninden görüntüler 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı Ekler Katar 2022 FIFA Dünya Kupası video görüntüleri Brezilya (0)
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