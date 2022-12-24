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24 Ara 2022 10:44

Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu

Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu

FIFA Dünya Kupası'nın en güzel golü, Brezilyalı Richarlison'un Srıbistan'a attığı gol seçildi.

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News Code 1906613

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