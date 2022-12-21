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21 Ara 2022 15:09

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de meydanlar karıştı!

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de meydanlar karıştı!

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, dün kaptan Messi önderliğinde başkent Buenos Aires'te final maçından bu yana kendilerini bekleyen milyonlarca taraftarla buluştu.

Hürriyet'e göre, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı yenerek kazanan Arjantin Milli Takımı, dün yerel saatle gece vaktinde başkent Buenos Aires'e iniş yaptı.

Havalimanından üstü açık otobüsle çıkan ve binlerce taraftarı selamlayan Arjantinli futbolcular, kısa bir şehir turunun ardından öğleden sonra yapılacak resmi şehir turu için otellerine çekildi.

Üstü açık otobüsün arka bölümünün yüksek kısmında oturan Messi, Di Maria, Otamendi, Parades ve De Paul büyük tehlike atlattı. Elektrik kablolarını son anda fark ederek eğilen 5 futbolcu kazanın kıyısından döndü. Bu anda Dünya Kupası da Messi'nin kucağındaydı. Kablolara temas eden Parades'in taktığı şapka otobüsten düştü.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1906580

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