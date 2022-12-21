Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de meydanlar karıştı!

Hürriyet'e göre, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı yenerek kazanan Arjantin Milli Takımı, dün yerel saatle gece vaktinde başkent Buenos Aires'e iniş yaptı.

Havalimanından üstü açık otobüsle çıkan ve binlerce taraftarı selamlayan Arjantinli futbolcular, kısa bir şehir turunun ardından öğleden sonra yapılacak resmi şehir turu için otellerine çekildi.

Üstü açık otobüsün arka bölümünün yüksek kısmında oturan Messi, Di Maria, Otamendi, Parades ve De Paul büyük tehlike atlattı. Elektrik kablolarını son anda fark ederek eğilen 5 futbolcu kazanın kıyısından döndü. Bu anda Dünya Kupası da Messi'nin kucağındaydı. Kablolara temas eden Parades'in taktığı şapka otobüsten düştü.

Kaynak: Hürriyet