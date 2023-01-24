https://tr.mehrnews.com/news/1907258/ 24 Oca 2023 10:42 News Code 1907258 Video Video 24 Oca 2023 10:42 Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi ışıklarla süslendi Irak'ın Kerbela kentinde bulunan Hz. İmam Hüseyin'ın (as) Türbesi Recep ayı münasebeti ile ışıklarla süslendi. indir 20 MB News Code 1907258 کپی شد İlgili haberler Şiraz kentinin sevimli misafiri Hz. İmam Ali'nin (a.s) türbesi çiçeklerle süslendi Halep'te çöken 5 katlı binadan görüntüler İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İstanbul'da protesto edildi Ekler Video video görüntüleri İmam Hüseyin(a.s) Recep Ayı Kerbela
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