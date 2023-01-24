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24 Oca 2023 10:42

Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi ışıklarla süslendi

Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi ışıklarla süslendi

Irak'ın Kerbela kentinde bulunan Hz. İmam Hüseyin'ın (as) Türbesi Recep ayı münasebeti ile ışıklarla süslendi.

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News Code 1907258

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