Fotoğraf 16 Mart 2023 - 19:04 Download photos Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi çiçeklerle süslendi Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Kum kentindeki kutsal türbesi, Nevruz Bayramı arifesinde çiçeklerle süslendi. Ekler Fotoğraf İran Kum Kenti hz masume (s.a) İlgili haberler Kum kentinde Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) kutlu doğum günü için hazırlık Hz. İmam Ali'nin (a.s) türbesi çiçeklerle süslendi Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi çiçeklerle süslendi Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi ışıklarla süslendi
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