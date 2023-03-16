16 Mart 2023 - 19:04

Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi çiçeklerle süslendi

Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Kum kentindeki kutsal türbesi, Nevruz Bayramı arifesinde çiçeklerle süslendi.

                     

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