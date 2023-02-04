https://tr.mehrnews.com/news/1907460/ 4 Şub 2023 13:44 News Code 1907460 Video Video 4 Şub 2023 13:44 İran'daki "Kul Çap" şelalesinden görüntüler kaya ve suyun kesiştiği noktada bulunan Loristan eyaletindeki "Kul Çap" şelalesinden görüntüler... indir 24 MB News Code 1907460 کپی شد İlgili haberler İslam Devrimi Lideri, İmam Humeyni'nin (r.a) türbesini ziyaret etti İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İngiltere'de protesto edildi Hindistan'da düşen uçak kazasından görüntüler Filistin direniş gruplarının Kudüs’teki operasyonundan görüntüler Ekler Video video görüntüleri İran Şelale
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