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4 Şub 2023 13:44

İran'daki "Kul Çap" şelalesinden görüntüler

İran'daki "Kul Çap" şelalesinden görüntüler

kaya ve suyun kesiştiği noktada bulunan Loristan eyaletindeki "Kul Çap" şelalesinden görüntüler...

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News Code 1907460

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