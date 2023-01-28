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28 Oca 2023 12:18

Hindistan'da düşen uçak kazasından görüntüler

Hindistan'da düşen uçak kazasından görüntüler

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı Madhya Pradesh eyaletinin sınırları içinde düştü.

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News Code 1907335

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