https://tr.mehrnews.com/news/1907335/ 28 Oca 2023 12:18 News Code 1907335 Video Video 28 Oca 2023 12:18 Hindistan'da düşen uçak kazasından görüntüler Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı Madhya Pradesh eyaletinin sınırları içinde düştü. indir 467 KB News Code 1907335 کپی شد İlgili haberler Filipinler'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü Japonya açıklarında kargo gemisi battı Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü Tayland'da trafik kazası: 11 ölü Ekler Video Hindistan uçak kazası ölü (175) yaralı
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