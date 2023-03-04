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4 Mar 2023 14:02

Siyonist Rejim'e ait uçak düştü

Siyonist Rejim'e ait uçak düştü

İşgal altındaki toprakların güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde hafif bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

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News Code 1907985

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