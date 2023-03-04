https://tr.mehrnews.com/news/1907985/ 4 Mar 2023 14:02 News Code 1907985 Video Video 4 Mar 2023 14:02 Siyonist Rejim'e ait uçak düştü İşgal altındaki toprakların güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde hafif bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü. indir 9 MB News Code 1907985 کپی شد İlgili haberler Yunan savaş uçağı düştü Azerbaycan'da silahlı saldırı Filipinler'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki jet düştü Ekler Video Siyonist İsrail Siyonist rejim uçak kazası
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