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30 Oca 2023 14:12

Yunan savaş uçağı düştü

Yunan savaş uçağı düştü

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağının denize düşmesinin ardından pilotlara yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağı, eğitim uçuşu gerçekleştirirken Andravida havaalanının 25 deniz mili güneyindeki deniz alanına düştü.

Yunan Hava Kuvvetleri'nin alarma geçtiği belirtilirken, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak denize atladığı belirtiliyor.

Katakolon'un 8 deniz mili batısında su ve hava araçlarıyla pilotlara yönelik bir arama kurtarma operasyonu yürütüldüğü bildirildi.

Pilotların kurtarılması için deniz ve hava kuvvetlerine ait 3 hava aracı, sahil güvenliğe ait 4 deniz aracı ve bir kurtarma botu çalışmalara katıldı.

Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "30 Ocak 2023 Pazartesi günü, saat 10:30'da, eğitim uçuşu yapan 338M/117PM tipi bir F-4 uçağı Andravida havaalanının 25 deniz mili güneyindeki deniz alanına düşmüştür" denildi.

News Code 1907387

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