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11 May 2023 17:05

Doğu Azerbaycan'daki Şirlan Şelalesine minik bir yolculuk

Doğu Azerbaycan'daki Şirlan Şelalesine minik bir yolculuk

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Heris kentinde bulunan Şirlan şelalesine minik bir yolculuk...

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News Code 1909234

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