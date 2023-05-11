https://tr.mehrnews.com/news/1909234/ 11 May 2023 17:05 News Code 1909234 Video Video 11 May 2023 17:05 Doğu Azerbaycan'daki Şirlan Şelalesine minik bir yolculuk İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Heris kentinde bulunan Şirlan şelalesine minik bir yolculuk... indir 16 MB News Code 1909234 کپی شد İlgili haberler Zencan Ulu Camii'ne kısa bir bakış İran'ın göz kamaştıran kervansarayı; Bistun İran'ın Çabahar Limanı'ndan fotoğraflar Tebriz'in simgesi; El-Gölü Ekler İran Doğu Azerbaycan Eyaleti İran'ın turistik mekanları
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