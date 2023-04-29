Zencan Ulu Camii'ne kısa bir bakış

Zencan Ulu Camii, Zencan eyaletinin tarihi eserlerinden biri olarak sayılıyor. Bu camii, mimari ilkeleri ve kullanılan süslemeler açısından İran ve İslam sanat ve mimarisinin değerli bir eseri olarak kabul edilmektedir.

Seyyid Camii olarak da bilinen ve İran ve İslam sanatının ve mimarisinin simgesi olan Zencan Ulu Camii, 30 Nisan 1963 yılında İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

İran'ın batısındaki en önemli dini yapılardan biri olarak sayılan Zenacan Ulu Camii, harika mimarisi nedeniyle birçok turisti kendine çekmektedir.

Bu caminin yapım tarihi Kaçar dönemine kadar uzanıyor.

Bu cami, ibadet etmek ve dini konuları öğretmek için bir merkez oluşturmak amacıyla inşa edilmiştir ve günümüze kadar bu işlevini sürdürmüştür.

Bu caminin Fethali Şah Kaçar'ınn oğullarından Abdullah Mirza Dara tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bazıları burayı Dara Camii adıyla tanıyor.