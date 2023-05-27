https://tr.mehrnews.com/news/1909496/ 27 May 2023 09:15 News Code 1909496 Video Video 27 May 2023 09:15 Bahreyn'de "İsrail'e Ölüm" sloganı yankılandı Bahreyn halkı dün Cuma namazında "İsrail'e Ölüm" sloganları atarak Siyonist Rejim'e nefretlerini dile getirdi. indir 5 MB News Code 1909496 کپی شد İlgili haberler Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Siyonist güçlerinde isyan çıktı Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Ekler Bahreyn Siyonist İsrail İsrail
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