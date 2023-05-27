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27 May 2023 09:15

Bahreyn'de "İsrail'e Ölüm" sloganı yankılandı

Bahreyn'de "İsrail'e Ölüm" sloganı yankılandı

Bahreyn halkı dün Cuma namazında "İsrail'e Ölüm" sloganları atarak Siyonist Rejim'e nefretlerini dile getirdi.

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News Code 1909496

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