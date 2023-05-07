https://tr.mehrnews.com/news/1909119/ 7 May 2023 09:08 News Code 1909119 Video Video 7 May 2023 09:08 Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri İşgal altındaki topraklarda yaşayan on binlerce kişi, Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti. indir 20 MB News Code 1909119 کپی شد İlgili haberler Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Tel Aviv sokaklarında protesto Ekler Video Tel Aviv Filistin (1) Binyamin Netanyahu Protesto 2
yorumunuz