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7 May 2023 09:08

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

İşgal altındaki topraklarda yaşayan on binlerce kişi, Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti.

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News Code 1909119

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