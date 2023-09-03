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3 Eyl 2023 11:29

Irak sınırındaki ikram çadırından görüntüler

Irak sınırındaki ikram çadırından görüntüler

Irak'a açılan Şelemçe Sınır Kapısı'nda Kerbela ziyaretçileri için dinlenme alanları ve ikram çadırları kuruldu.

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News Code 1911358

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