https://tr.mehrnews.com/news/1911358/ 3 Eyl 2023 11:29 News Code 1911358 Video Video 3 Eyl 2023 11:29 Irak sınırındaki ikram çadırından görüntüler Irak'a açılan Şelemçe Sınır Kapısı'nda Kerbela ziyaretçileri için dinlenme alanları ve ikram çadırları kuruldu. indir 57 MB News Code 1911358 کپی شد İlgili haberler Kerbela ziyaretçilerinin ilk durağı Necef İran'dan Irak'a giden Erbain ziyaretçisi sayısı açıklandı Erbain günlerinde Samarra kentinden fotoğraflar Irak'taki Türk çadırı Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor Ekler Video video görüntüleri Erbain Erbain yürüyüşü Erbain-2023
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