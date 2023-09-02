İran'dan Irak'a giden Erbain ziyaretçisi sayısı açıklandı

Erbain Yürüyüşleri Merkezi Kurulu'nun son verilerine göre, Irak'a açılan sınır kapılarından toplamda 3 milyon 130 bin İranlı Erbain ziyaretçisi çıkış yaptı.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.

Erbain yürüyüşü ne zaman başlıyor?

Birçok ziyaretçi Safer ayının16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açılıyor.