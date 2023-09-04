https://tr.mehrnews.com/news/1911395/ 4 Eyl 2023 16:41 News Code 1911395 Video Video 4 Eyl 2023 16:41 Irak'taki ikram çadırları Irak halkı kurdurkları ikram çadırlarında Erbain Yürüyüşü'ne katılan ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar Irak'taki ikram çadırlarından fotoğraflar News Code 1911395 کپی شد İlgili haberler Türk gezgin katıldığı "Erbain Yürüyüşünü" anlattı Çazabe sınır kapısından giriş çıkışlar devam ediyor Haşdi Şabi'den Erbain mesajı: Hizmete hazırız Tahran'daki Filistin Meydanı yeni resimle süslendi Ekler Video Erbain Erbain yürüyüşü Erbain-2023
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