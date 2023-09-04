  1. Video
4 Eyl 2023 16:41

Irak'taki ikram çadırları

Irak'taki ikram çadırları

Irak halkı kurdurkları ikram çadırlarında Erbain Yürüyüşü'ne katılan ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

News Code 1911395

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha