Türk gezgin katıldığı "Erbain Yürüyüşünü" anlattı

7 yıl önce İranlı olan eşiyle evlenen ve İran'da yaşamaya karar veren Türk gezgin Berna İhtiyar Khorshidi açtığı YouTube kanalı üzerinden Türk vatandaşların İran'ı daha derinden tanımasına yardımcı olmaktadır.

sosyal medyada Berna Seyyahe ismi ile daha çok tanınan Khorshidi geçen sene de Erbain Yüryüşüne katılıp töreni anlatmaya çalışmıştı.

Mehr Haber Ajansı kendisi ile bir röportaj gerçekleştirdi. Aşağıdaki yazıda bu röportajı okuyabilirsiniz.

1- Erbain yürüyüşüne katılmaya karar vermenizin sebebi neydi? Bazı Batı medyasında bu olayla ilgili olumsuz haberler yer alıyor. Bize seyahat deneyiminizi anlatın. Zairler orada nasıl karşılanıyordu?

Ben Türkiye'de Erbain Yürüyüşü hakkında hiçbirşey duymamıştım. İran'a geldikten sonra böyle bir yürüyüşün olduğundan haberim oldu. Erbain Yürüyüşü bana çok ilginç gelmişti. Katılıp tecrübe etmek istiyordum ama eşim o yolun çok zor olduğunu Kerbela'ya ilk olarak böyle gitmeni istemiyorum diyordu. Erbain'e gidip gelenler zairlere nasıl hizmet ettiklerini anlatıyorlardı bu hatıraları duydukça daha da meraklanmaya başlamıştım. Geçen sene eşime Erbain'e gidelim hem Irak'ı gezmiş oluruz hem de o yolu tecrübe etmiş oluruz demiştim. Biz Irak'a gidince Necefli bir takipçim benim memketimde Üniversite okuduğunu ailesinin de Necef'te yaşadığını ve abisinin bizi orada misafir edeceğini söyledi. Necef'e vardık bizi orada en iyi şekilde ağırladılar. Siz İmam Hüseyin'in ziyaretçisisiniz dediler. Bize en iyi yemeklerini ikram ediyorlardı. Her gün cafe, restorana götürüyorlardı. Biz birşey sipariş veriyorduk birçok çeşit yemek tatlı önümüze geliyordu. 4 gün Necef'te kaldıktan sonra Erbain Yürüyüşüne başlamıştık oranın halkının İmam Hüseyin'in adına gelen zairlere hizmeti beni duygulandırmıştı. O sıcakta böyle bir aşkla hizmet etmek her yiğidin harcı değil diyordum. Bunun en büyük sebebi küçük yaşta İmam Hüseyin aşkı ile büyütüldükleri için Erbain zamanında zairlere hizmeti de aşk ile yapıyorlar.

2- Erbain Yürüyüşünü ve bu etkinliğe katılım oranını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geçen sene katılım oranı çok yüksekti. Bunun sebebi pandemi zamanında insanlar bu yürüyüşe katılamamıştı. Ben İran'dayken hep duyuyordum Erbain aşkı ile yanıp tutuştuklarını o yürüyüşe katılanların hep katılmak istediğini gitmeden duramadıklarını söylüyorlardı. Pandemi süreci bitincede bir izdiham oldu. Hatta bu yıl geçen yıllara göre daha fazla katılımcının olduğunu kendileri de söylüyordu.

3- Irak'ın savaş etkisinde olmasına rağmen halkın zairlere kaşı misafirperverliği nasıldı? İran'ın orada kurduğu çadırları da ziyaret ettiniz mi?

Erbain zamanında bu savaşın etkisi unutuluyor. Oranın halkı sadece gelen zairlere hizmet etmek için can atıyor. Genel anlamda Irak halkı zaten misafirperver ama Erbain zamanı bu misafirperverlik nirvanaya ulaşıyor. Ben orda özellikler soydaşlarımın çadırlarını ziyaret ettim.

Başka bir ülkede soydaşlarımı görmek beni çok mutlu ediyordu. Onlarda o hizmet aşkı da beni çok etkilemişti. Sonuçta Iraklılar o sıcağa alışkın bir halktı ama benim ülkemin insanı öyle bir sıcağa alışkın değildi. Ama hizmet aşkı ile canla başla oradaydılar.

Berna İhtiyar Khorshidi'nin İran gezisi ile ilgili daha önce yaptığımız röportajı buradan okuyabilirsiniz