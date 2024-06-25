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25 Haz 2024 10:33

Günabad'da Gadir Bayramı kutlaması

Günabad'da Gadir Bayramı kutlaması

Rezevi Horasan eyaletinde yer alan Günabad'da Gadir Bayramı münasebeti ile kutlama merasimi düzenlendi.

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News ID 1917967

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