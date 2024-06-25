https://tr.mehrnews.com/news/1917967/ 25 Haz 2024 10:33 News ID 1917967 Video Video 25 Haz 2024 10:33 Günabad'da Gadir Bayramı kutlaması Rezevi Horasan eyaletinde yer alan Günabad'da Gadir Bayramı münasebeti ile kutlama merasimi düzenlendi. indir 43 MB News ID 1917967 کپی شد İlgili haberler İran'da bugün Gadir-i Hum Bayramı Şehrekürd’de Gadir-i Hum etkinliği Yasuc'da Gadir Bayramı coşkuyla kutlanıyor Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesinde Gadir-i Hum Bayramı havası Gadir-i Hum Bayramı İran’da nasıl kutlanır? Ahvaz'da Gadir-i Hum kutlaması Ekler Video video görüntüleri Gadir-i Hum Gadir Bayramı
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